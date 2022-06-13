;
  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Piyasalarda ‘Eyvah Fed’ korkusu! İşte altın için en önemli risk
‹ Önceki Haber Toplam ciro yüzde 128,8 arttı Toplam ciro yüzde 128,8 arttı Sonraki Haber › Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin 1,5 yılın dibinde Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin 1,5 yılın dibinde

Piyasalarda ‘Eyvah Fed’ korkusu! İşte altın için en önemli risk

13.06.2022 - 15:20 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 13 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

ABD enflasyonunun 41 yılın zirvesini yenilemesiyle piyasalar oldukça hareketli... Enflasyonist riskin yükselmesi öncelikle Fed’in sonrasında da diğer merkez bankalarının faiz artırımlarında daha da agresifleşebileceği beklentisini artırırken; bu durum altın fiyatları için en büyük risk olarak karşımıza çıkıyor.

Şenay Zeren

Cuma günü açıklanan ABD mayıs ayı enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek, 41 yılın en yüksek seviyesini yenilemesiyle piyasalar hareketlendi. Küresel borsa endekslerinde sert satışlar görülürken; ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenmesini sürdürdü. Altın ve gümüş fiyatları baskılanırken; kripto para piyasalarında sert satış dalgası yaşandı.

ABD mayıs enflasyonunun yüzde 8,6 seviyesine yükselerek 1981 yılından bu yana zirve seviyeyi görmesi piyasalarda risk iştahını azaltarak; yatırımcıları güvenli limanlara itti. Güvenli liman olarak görülen ABD tahvili ve dolar yükselişini sürdürürken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları baskılanıyor. Diğer taraftan yükselen küresel enflasyonist risk ve resesyon kaygıları yatırımcıları değerli metallere yönlendiriyor ve altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarında da bu gelişmelerle dalgalı seyirler gözleniyor.

Küresel enflasyon riskinin bir türlü önüne geçilememesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere diğer merkez bankalarını daha hızlı faiz artırımına gidilmesi konusunda harekete geçirebilir. Böyle bir durumda dünyada dolar varlıklarının güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve altın fiyatlarının baskılanması beklenebilir.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GÖZLER FED’DE

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı yarın başlıyor. Fed, faiz kararını çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Faiz artırım kararının yanında Fed’in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30’da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak.

Piyasalar, Fed’in bu toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımı beklerken; Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye yüzde 2,75’ten yüzde 3,50 seviyesine yükselmiş durumda…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde Fed baskısıyla satıcılı bir seyir izliyor. Fed'in daha agresif faiz artırımına gidebileceğinin fiyatlanmasıyla dolar endeksi 104,91 seviyesine kadar yükselirken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,30 seviyesine tırmanarak 11 yılın zirvesini gördü. Fed'in politika değişimlerine daha duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 3,25 seviyesine kadar yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi böylelikle 15 yılın en yükseğini gördü.

Ons altın; gün içerisinde en düşük 1823 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 2,40 oranında düşüşle 1827 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında ilerlerken; gün içerisinde en yüksek 1043 lirayı, en düşük 1011,30 lirayı gördü. Gram altın, saat 17:35 itibarıyla yüzde 1,64 oranında düşüşle 1012,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1665 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 850 liradan işlem görüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.510 Değişim: -1,30% Hacim : 36.303 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.506 13.06.2022 Yüksek 2.552
Açılış: 2.540
17,2612 Değişim: 0,88%
Düşük 17,0425 13.06.2022 Yüksek 17,2801
Açılış: 17,1104
17,9866 Değişim: -0,14%
Düşük 17,8779 13.06.2022 Yüksek 18,2021
Açılış: 18,0116
1.011,97 Değişim: -1,75%
Düşük 1.008,17 13.06.2022 Yüksek 1.043,05
Açılış: 1.029,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.