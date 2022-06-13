Altın fiyatları 13 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

ABD enflasyonunun 41 yılın zirvesini yenilemesiyle piyasalar oldukça hareketli... Enflasyonist riskin yükselmesi öncelikle Fed’in sonrasında da diğer merkez bankalarının faiz artırımlarında daha da agresifleşebileceği beklentisini artırırken; bu durum altın fiyatları için en büyük risk olarak karşımıza çıkıyor.

Şenay Zeren

Cuma günü açıklanan ABD mayıs ayı enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek, 41 yılın en yüksek seviyesini yenilemesiyle piyasalar hareketlendi. Küresel borsa endekslerinde sert satışlar görülürken; ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenmesini sürdürdü. Altın ve gümüş fiyatları baskılanırken; kripto para piyasalarında sert satış dalgası yaşandı.

ABD mayıs enflasyonunun yüzde 8,6 seviyesine yükselerek 1981 yılından bu yana zirve seviyeyi görmesi piyasalarda risk iştahını azaltarak; yatırımcıları güvenli limanlara itti. Güvenli liman olarak görülen ABD tahvili ve dolar yükselişini sürdürürken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları baskılanıyor. Diğer taraftan yükselen küresel enflasyonist risk ve resesyon kaygıları yatırımcıları değerli metallere yönlendiriyor ve altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarında da bu gelişmelerle dalgalı seyirler gözleniyor.

Küresel enflasyon riskinin bir türlü önüne geçilememesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere diğer merkez bankalarını daha hızlı faiz artırımına gidilmesi konusunda harekete geçirebilir. Böyle bir durumda dünyada dolar varlıklarının güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve altın fiyatlarının baskılanması beklenebilir.

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GÖZLER FED’DE

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı yarın başlıyor. Fed, faiz kararını çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Faiz artırım kararının yanında Fed’in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30’da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak.

Piyasalar, Fed’in bu toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımı beklerken; Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye yüzde 2,75’ten yüzde 3,50 seviyesine yükselmiş durumda…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde Fed baskısıyla satıcılı bir seyir izliyor. Fed'in daha agresif faiz artırımına gidebileceğinin fiyatlanmasıyla dolar endeksi 104,91 seviyesine kadar yükselirken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,30 seviyesine tırmanarak 11 yılın zirvesini gördü. Fed'in politika değişimlerine daha duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 3,25 seviyesine kadar yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi böylelikle 15 yılın en yükseğini gördü.

Ons altın; gün içerisinde en düşük 1823 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 2,40 oranında düşüşle 1827 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında ilerlerken; gün içerisinde en yüksek 1043 lirayı, en düşük 1011,30 lirayı gördü. Gram altın, saat 17:35 itibarıyla yüzde 1,64 oranında düşüşle 1012,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1665 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 850 liradan işlem görüyor.

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