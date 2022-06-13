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Toplam ciro yüzde 128,8 arttı

13.06.2022 - 10:27
Toplam ciro yüzde 128,8 arttı | Ekonomi Haberleri

Ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 128,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 125,2, inşaat ciro endeksi yüzde 108,9, ticaret ciro endeksi yüzde 128,9, hizmet ciro endeksi yüzde 145,7 arttı.

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TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Nisan ayında aylık yüzde 6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,2, ticaret ciro endeksi yüzde 7,1, hizmet ciro endeksi yüzde 6,5 arttı.


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