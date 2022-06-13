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Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin 1,5 yılın dibinde

13.06.2022 - 15:43
Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin 1,5 yılın dibinde | Bitcoin Haberleri

ABD enflasyonunun 41 yılın zirvesini görmesinden sonra piyasalarda risk iştahı azalırken; kripto para birimleri bundan sert etkilendi. Bitcoin fiyatları yaklaşık 1,5 yılın zirvesini gördü.

ABD mayıs enflasyonunun yüzde 8,6 seviyesine yükselerek 1981 yılından bu yana zirve seviyeyi görmesi piyasalarda risk iştahını azaltarak; yatırımcıları güvenli limanlara itti. Bu durumdan en çok etkilenen piyasalardan biri kripto paralar olurken; Bitcoin yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı yarın başlıyor. Fed'in 50 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken; kararın açıklanmasından sonra Fed'in ve Başkan Powell'ın mesajları önemli olacak. Fed’in faiz artırımında hızlanması piyasalarda riskli varlıklardan kaçışı da beraberinde getirirken; bu da riski varlık olan kripto para birimleri için risk oluşturuyor.

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Bitcoin fiyatları 23 bin 480 dolar seviyesine kadar gerileyerek, Aralık 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Böylelikle, Bitcoin'in günlük kaybı yüzde 12'yi aşarken; son 7 günlük kaybı ise yüzde 22’nin üzerinde oldu. Ethereum ise, 1178 dolar seviyesine kadar gerileyerek Ocak 2021 tarihinden bu yana dip seviyeyi gördü. Ethereum son 7 gün içerisinde yüzde 34’ün üzerinde kayıp yaşadı.

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