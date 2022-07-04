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Gram altın kaç lira? 4 Temmuz altın fiyatları

04.07.2022 - 12:13
Ons, çeyrek ve gram altında son durum... 4 Temmuz Altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 977 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1807 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 976 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 977 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 979,49 lira seviyesini, en düşük ise 971,40 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:02 itibarıyla yüzde 0,14 oranında yükselişle 977,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1611 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 629 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1814 dolar seviyesini, en düşük ise 1805 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında düşüşle 1807 dolardan işlem gördü.

 


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