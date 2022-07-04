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Dolar kurunda son durum

04.07.2022 - 11:41
4 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,54 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 16,75 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 16,76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,7210 TL seviyesini, en yüksek ise 16,8210 TL seviyesini görürken; kur saat 11:33 itibarıyla 16,8163 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,5530 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5408 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,3734 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 105,10 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0426 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,65 seviyesinde bulunuyor.

 


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