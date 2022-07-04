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KOSGEB’den unutulmuş mesleklere destek

04.07.2022 - 13:12 | Son Güncelleme :
KOSGEB’den unutulmuş mesleklere destek | Girişim Haberleri

KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin hayat bulması ve yeni zanaatkarların yetişmesi amacıyla işletmelere 250 bin TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, yaptığı açıklamada, “Başvuru yapabilecek işletmeler, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren, sahibine Kültür Bakanlığı tarafından Sanatçı Tanıtma Kartı verilen veya sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan işletmelerdir. Ön Başvuru 22 Temmuz 2022 tarihine kadar Kültür Bakanlığı-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne yapılacak olup, ilgili genel müdürlük tarafından ön başvurusu kabul edildiği duyurulan işletmeler, 15 Ağustos 2022-2 Eylül 2022 tarihleri arasında KOSGEB-Kobi Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapacaklardır“ dedi.


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