  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatları kritik veri sonrası dalgalandı
‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › İhracat birim değer endeksi yükseldi İhracat birim değer endeksi yükseldi

Altın fiyatları kritik veri sonrası dalgalandı

10.02.2022 - 10:41 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 10 Şubat altın yorum

Piyasaların gözü, bugün ABD enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası piyasalar hareketlendi. Ons altın fiyatları sert dalgalandı.

Altın yatırımcısının gözü, bugün açıklanan ABD ocak ayı enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası ons altın fiyatları 1821 dolar ile 1837 dolar arasında dalgalandı. Kritik veri öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket eden ons altın fiyatı, veri sonrası 1821 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini görürken; sonrasında gün içi en yüksek seviyesi olan 1837 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatı, saat 17:03 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 1827 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD enflasyonu sonrası, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,995’e yükselirken; 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,44'e çıktı.

Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, “Küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyonist süreç merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde atacağı adımlar orta vadede ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir” şeklinde değerlendirdi.

40 YILIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ

ABD’de ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 7,5 olurken; piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 7,3 seviyesinde olması yönündeydi. Enflasyon aylık bazda ise, yüzde 0,6 olurken; beklenti yüzde 0,4 olmasıydı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Gram altının fiyatı da kritik veri sonrası ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; gün içerisinde en düşük 793, 54 lirayı gördü.

Gün içerisinde en yüksek 800,96 lirayı gören altının gram fiyatı saat 17.13 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 796,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1305 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 369 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 798 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 800 lira seviyeden başlamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.039 Değişim: -0,20% Hacim : 27.617 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.030 10.02.2022 Yüksek 2.055
Açılış: 2.048
13,4899 Değişim: -0,38%
Düşük 13,4850 10.02.2022 Yüksek 13,5799
Açılış: 13,5411
15,5062 Değişim: 0,16%
Düşük 15,4233 10.02.2022 Yüksek 15,5443
Açılış: 15,4814
798,73 Değişim: 0,08%
Düşük 793,54 10.02.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 798,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.