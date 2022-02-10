ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 10 Şubat altın yorum

Piyasaların gözü, bugün ABD enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası piyasalar hareketlendi. Ons altın fiyatları sert dalgalandı.

Altın yatırımcısının gözü, bugün açıklanan ABD ocak ayı enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası ons altın fiyatları 1821 dolar ile 1837 dolar arasında dalgalandı. Kritik veri öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket eden ons altın fiyatı, veri sonrası 1821 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini görürken; sonrasında gün içi en yüksek seviyesi olan 1837 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatı, saat 17:03 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 1827 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD enflasyonu sonrası, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,995’e yükselirken; 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,44'e çıktı.

Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, “Küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyonist süreç merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde atacağı adımlar orta vadede ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir” şeklinde değerlendirdi.

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ABD’de ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 7,5 olurken; piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 7,3 seviyesinde olması yönündeydi. Enflasyon aylık bazda ise, yüzde 0,6 olurken; beklenti yüzde 0,4 olmasıydı.

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GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Gram altının fiyatı da kritik veri sonrası ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; gün içerisinde en düşük 793, 54 lirayı gördü.

Gün içerisinde en yüksek 800,96 lirayı gören altının gram fiyatı saat 17.13 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 796,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1305 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 369 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 798 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 800 lira seviyeden başlamıştı.