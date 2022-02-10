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Dolar fiyatlarında son durum

10.02.2022 - 10:21
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.49 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5160 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5790 TL seviyesini görürken; kur saat 10:15 itibarıyla 13.5488 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5330 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.4950 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.3641 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.09 oranında yükselişle 95.58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1426 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.64 seviyesinde bulunuyor.

 


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