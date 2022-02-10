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İhracat birim değer endeksi yükseldi

10.02.2022 - 10:47
İhracat birim değer endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. Buna göre, İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 17,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 25,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,5 arttı.

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İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 15,1 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 25,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 45,1, yakıtlarda yüzde 112,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 31,2 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0, yakıtlarda yüzde 22,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,0 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,7 azaldı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azaldı.


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