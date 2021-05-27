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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

27.05.2021 - 11:16 | Son Güncelleme :
27 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 515,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 848 lira, Cumhuriyet altını 3.460 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel sınırlı oranda değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 515,7 liradan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 515,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 848 lira, Cumhuriyet altını da 3.460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.900 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

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