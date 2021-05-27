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Petrol fiyatları geriledi

27.05.2021 - 10:19
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 68,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İran petrol arzının yeniden başlama ihtimali ve Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı talep endişeleri etkili oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan'da başlayan, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşün ele alındığı görüşmeler devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Müzakere süreci, piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendirirken, bu durum petrol fiyatlarında kısmi düşüşlere neden oluyor.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'ın da aralarında bulunduğu Asya bölgesinde yüksek seyreden Kovid-19 vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkilemesi de fiyatları baskılıyor. Ancak yaklaşan yaz döneminde araç kullanımındaki artışın yakıt talebine yansıyacağı beklentisi fiyatlardaki düşüşü engelliyor.

Ayrıca dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin ve ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 700 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Ülkede benzin stokları da 1 milyon 700 bin varil düşüş gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 68,64 ile 69,21 dolar aralığının direnç, 68,07 ile 67,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.


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