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KARDEMİR Küresel Metal Ödülleri'nde finale kaldı

27.05.2021 - 11:21
KARDEMİR Küresel Metal Ödülleri'nde finale kaldı | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, 2021 Global Metal Awards'ın (2021 Küresel Metal Ödülleri) "Yükselen Yıldız Şirket" kategorisinde, uluslararası arenada finalist altı aday arasında yer aldı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan açıklamada, 84 yıllık geçmişe sahip şirketin, istikrarlı ve kurumsal yönetim anlayışı ve disiplinli mali yönetim uygulamalarıyla dünya pazarında başarılarını sürdürdüğü belirtildi.

Şirketin, Londra merkezli S&P Global Platts'ın bağımsız olarak düzenlediği organizasyonda uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye'den yer alan tek şirket olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Dünya metal sektöründe, endüstriyi ileriye taşımak için yeni teknolojileri ilerletmek, pazarları dönüştürmek ve yerleşik gelenekleri yeniden değerlendirmek için girişimci bir ruh sergileyen şirketlerin yer aldığı, S&P Global ödüllerinde şirketimiz, vizyoner yönetim anlayışının dünya pazarına yansımasıyla ön plana çıkmıştır. Şirketimiz, bu yılın ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı karla sadece yükselen piyasanın değil, aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışıyla değerlendirilen şirketimiz, finansal sonuçlar, inovasyon, ürün kalitesi, güvenlik, sürdürülebilirlik, stratejik vizyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak adaylığa layık görüldü."

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen şirketin, İSO 500'deki yerini bir basamak yukarı taşımayı başardığı da ifade edildi.


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