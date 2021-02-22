Gram altın fiyatları, Ons altın fiyatları, 22 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 407 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise, 1797 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta 394 liraya kadar gerileyerek son 7.5 ayın en düşük seviyesini görürken; yeni haftanın ilk işlem gününe 402 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 398.65 lira seviyesini, en yüksek 409.37 lira seviyesini görürken; saat 17.03 itibarıyla yüzde 1.83 oranında yükselişle 407.45 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 668 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 745 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1802 dolar seviyesini, en düşük ise 1780 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.50 oranında yükselişle 1797 dolardan işlem gördü.

BU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Gedik Forex

Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.

Teşvik paketi beklentileri de altını etkileyen bir başka unsur olarak görülüyor. Bu haftada, pakete dair görüşmeler yakından izlenmeli. Bu haftanın bir diğer gündemi, Fed'in yarı yıl para politikası raporu olacak. Fed Başkanı Powell, yarın Kongre'de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Bugün için ons altında 1796 - 1808 – 1822 dolar direnç noktaları, 1772 - 1760 – 1749 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.

ONS ALTIN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

İntegral Yatırım

Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1787 seviyesi yakınlarından geçiyor. 2021'in en kötü haftasını geride bırakan değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanıyor. Zayıflayan Dolar Endeksi ons altına güç verirken tahvil faizlerindeki güçlü görünüm ons altının gücünü törpülüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.30 yakınlarında, 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.38 ile pandemiden sonra görülen en yüksek seviyelerde bulunuyor. Tahvil faizlerinde güçlü görünüm sürdükçe ons altında yükselişlerin sınırlı bir alanda kalması mümkün görünüyor. Ons altın için haftanın en önemli gelişmeleri yarın Powell'ın yapacağı kongre sunumu ve perşembe günü gelecek ABD büyüme verisi olacak.

Bugün ise piyasalarda ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1760 ile son 7 ayın en düşük seviyesini gören ancak bu bölgede gelen alımlarla toparlayan değerli metalde ana resimde görünüm aşağı olmaya devam ediyor. Ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1800 altında kalındıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1800 seviyesi güçlü psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 1760 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1800 / 1823 / 1851

Destekler: 1760 / 1750 / 1732

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Şeker Yatırım

Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1795 üzerinde tutunması 1811 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1785 ilk deste olacaktır. Bu seviyenin kırılması durumunda 1764 noktasına doğru geri çekilme olabilir.

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