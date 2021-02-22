Bakan Varank: E-ticaret hacmi rekor bir artış gösterdi | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi" açıklamasında bulundu.

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