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Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

22.02.2021 - 10:38
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) açıklandı. Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,3 puan azalarak 108,7'ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve toplam istihdam beklentileri ile sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin şubatta bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Bu dönemde, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü. Mevcut toplam siparişler ve mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 16,4'E GERİLEDİ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında şubatta bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış kaydedildiğini bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, şubatta önceki aya göre daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e, daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 10,9'a geriledi. Söz konusu gidişat konusunda fikrinin aynı olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.


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