  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • "Altının hareketini bu gelişmeler yavaşlatıyor"
‹ Önceki Haber Hazine 2 ihale düzenleyecek Hazine 2 ihale düzenleyecek Sonraki Haber › Çin ekonomisi yavaşlamayı sürdürüyor Çin ekonomisi yavaşlamayı sürdürüyor

"Altının hareketini bu gelişmeler yavaşlatıyor"

18.10.2021 - 11:01 | Son Güncelleme :
18 Ekim altın yorum, gram altın fiyatları ne kadar? ons, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 527 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını 3.530 liradan satılıyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, “Tapering masada, enflasyon beklentileri artıyor ve böyle oldukça faiz hareketinin yukarı olması altın hareketini yavaşlatıyor ya da aşağı çekiyor” şeklinde değerlendirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 527 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 526,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.530 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTININ HAREKETİNİ BU GELİŞMELER YAVAŞLATIYOR
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın yatırımcısı, enflasyonist baskılar arasında teşvik görünümünü tartıyor. Bununla birlikte Hazine getirilerinin toparlanmasıyla altın hareketinin frenaj etkisine uğradığını görebiliriz. ABD 10 yıllıklarının yüzde 1,60'a yükseldiğini görüyoruz. Covid-19 pandemisiyle hayata getirilen teşvik önlemlerinin geri çekilmesiyle alakalı olarak, Merkez bankaları üzerindeki baskı, enflasyonist etkilerin ağırlıkta olmasıyla piyasa oynaklığına neden olabilir. 

Altının fiyatlayacağı olgular arasında, yüksek finansal piyasa oynaklığı riskinden kaçınma ve ABD tahvil faizlerinin hareketine tepki gibi faktörler bulunmaktadır. Yüksek ve kalıcı enflasyon konusundaki endişeler artarken, teşvikler konusunda daha fazla gazın köklenmemesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. Tapering masada, enflasyon beklentileri artıyor ve böyle oldukça faiz hareketinin yukarı olması altın hareketini yavaşlatıyor ya da aşağı çekiyor. Fiziki altın varlıklarının, etkileneceği faktörler faiz ekseninde yoğunlaşmakla beraber, artacak piyasa oynaklığı önemli bir rotasyon getirebilir. Bu durum da geleneksel varlıklar arasında ve etrafında yeni düzeltme hareketleri görülmesine neden olabilir ki, getiri arayışı bitcoin dahil her türlü alternatifin değerlendirilmesine neden olacaktır.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3314 Değişim: 0,01%
Düşük 9,3070 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8787 Değişim: 0,26%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,59 Değişim: 0,52%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.