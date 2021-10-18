18 Ekim altın yorum, gram altın fiyatları ne kadar? ons, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 527 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını 3.530 liradan satılıyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, “Tapering masada, enflasyon beklentileri artıyor ve böyle oldukça faiz hareketinin yukarı olması altın hareketini yavaşlatıyor ya da aşağı çekiyor” şeklinde değerlendirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 527 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 526,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.530 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTININ HAREKETİNİ BU GELİŞMELER YAVAŞLATIYOR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın yatırımcısı, enflasyonist baskılar arasında teşvik görünümünü tartıyor. Bununla birlikte Hazine getirilerinin toparlanmasıyla altın hareketinin frenaj etkisine uğradığını görebiliriz. ABD 10 yıllıklarının yüzde 1,60'a yükseldiğini görüyoruz. Covid-19 pandemisiyle hayata getirilen teşvik önlemlerinin geri çekilmesiyle alakalı olarak, Merkez bankaları üzerindeki baskı, enflasyonist etkilerin ağırlıkta olmasıyla piyasa oynaklığına neden olabilir.

Altının fiyatlayacağı olgular arasında, yüksek finansal piyasa oynaklığı riskinden kaçınma ve ABD tahvil faizlerinin hareketine tepki gibi faktörler bulunmaktadır. Yüksek ve kalıcı enflasyon konusundaki endişeler artarken, teşvikler konusunda daha fazla gazın köklenmemesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. Tapering masada, enflasyon beklentileri artıyor ve böyle oldukça faiz hareketinin yukarı olması altın hareketini yavaşlatıyor ya da aşağı çekiyor. Fiziki altın varlıklarının, etkileneceği faktörler faiz ekseninde yoğunlaşmakla beraber, artacak piyasa oynaklığı önemli bir rotasyon getirebilir. Bu durum da geleneksel varlıklar arasında ve etrafında yeni düzeltme hareketleri görülmesine neden olabilir ki, getiri arayışı bitcoin dahil her türlü alternatifin değerlendirilmesine neden olacaktır.

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