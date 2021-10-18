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Çin ekonomisi yavaşlamayı sürdürüyor

18.10.2021 - 11:44
Çin ekonomisi yavaşlamayı sürdürüyor | Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. Ülke ekonomisi, büyüme hızının ikinci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte de yavaşlaması dikkati çekti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3, ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 büyüme kaydederken, büyüme hızının ikinci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte de yavaşlaması dikkati çekti. Çin'de GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,2'lik sınırlı bir artış kaydetti.

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NBS Sözcüsü Fu Linghui üçüncü çeyrekte büyümenin, yüzde 64,6 ile tüketimdeki, yüzde 15,6 ile yatırımdaki ve yüzde 19,5 ile ihracattaki artıştan kaynaklandığını belirtti.


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