Hazine 2 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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İkinci ihalede ise 5 yıl (1911 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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