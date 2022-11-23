gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 23 Kasım altın fiyatları

Ons altın fiyatları, bugün değer kaybında hareket ederken; gram altın da ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle geriliyor. Piyasalar, bugün açıklanacak olan Fed tutanaklarını bekliyor.

Altın yatırımcıları, bugün Türkiye saati ile 22:00’de açıklanacak olan Fed Tutanaklarını takip edecek. 1-2 Kasım tarihinde gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında Fed’in faiz politikasıyla ilgili ipuçları aranacak.

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin yarattığı baskıyla bugün düşüş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1745 doları, en düşük 1733 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,25 oranında düşüşle 1736 dolarda hareket ediyor.

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GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altının fiyatı haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1045,60 lirayı, en düşük 1037,22 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:50 itibarıyla yüzde 0,08 oranında düşüşle 1040,30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1718 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 64 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1043 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1039 lira seviyeden başladı.

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