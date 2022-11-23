Bakan Nebati: Rekor seviyede altın toplandı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555'inci yıl etkinliğine katılıyor. Bakan Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Enflasyonda tedrici düşüşün gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Nebati, döviz hesaplarında da gerilemenin olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati FTX'in iflasına ilişkin olarak "MASAK, ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FXT kapsamında inceleme başlattı" dedi.

Enflasyondaki durumu değerlendiren Bakan Nebati "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.

ALTINDA REKOR

Nebati, "Altın toplama ekosistemi içerisinde yer alan bu sistemde, tasarruf sahipleri fiziki birikimleri olan çeyrek, yarım veya tam altınlarını Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil bankalar ve katılım bankalarındaki hesaplarında değerlendirme imkanına kavuşmuştur" dedi.

Nebati, " 23 Kasım 2022’ye kadar olan dönemde, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 163 bin 712 adet çeyrek altın, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır" diye konuştu.

"DÖVİZ HESAPLARI GERİLEDİ"

Döviz mevduat hesaplarında 20 puan düşüş olduğunu belirten Bakan Nebati mevduat oranının yüzde 50,6'ya düştüğünü söyledi.

"DÖVİZDE OYNAKLIĞIN AZ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Nebati "Döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını bekliyoruz. Turizmden aldığımız pay istikrarlı bir şekilde artıyor. 5 ton altın karşılığında 500 milyon sertifika sunuldu" dedi.

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