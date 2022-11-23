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Dolar fiyatlarında son durum

23.11.2022 - 11:16 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,62 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,24 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,60 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5780 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6290 TL seviyesini görürken; kur saat 11:05 itibarıyla 18,6266 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,2780 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,2474 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,1496 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,35 oranında düşüşle 106,85 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0335 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,36 seviyesinde bulunuyor.

 


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