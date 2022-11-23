TÜİK: Ekimde 102 bin 403 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Ekim ayında 102 bin 403 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; trafiğe kaydı yapılan 102 bin 403 taşıtın yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11, otomobilde yüzde 10, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24, kamyonda yüzde 16, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 azaldı.

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KAYITLI TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 229 BİN

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca ekim ayında 762 bin 921 adet taşıtın devri yapıldı. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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