Euro Bölgesi PMI endeksi süpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi PMI endeksi süpriz yaptı
Euro Bölgesi, PMI endeksi beklentilerin üzerinde gelerek 47,3 seviyesinden 47,8'e yükseldi.
Euro Bölgesi bileşik PMI endeksi verileri açıklandı. Kritik verinin 47,0 seviyesine gerilemesi beklenirken; veri sürpriz yaparak 47,3'ten 47,8'e yükseldi. Böylelikle, bölgedeki ekonomik gerilemenin hafifleyebileceğine işaret etti.
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Euro Bölgesi işletmeleri, rekor seviyelerdeki enflasyonun soğumasıyla bölgenin ekonomik çöküşünün hafifleyebileceğine dair geçici işaretler görüyor.
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