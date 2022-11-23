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Euro Bölgesi PMI endeksi süpriz yaptı

23.11.2022 - 16:54 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi PMI endeksi süpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi, PMI endeksi beklentilerin üzerinde gelerek 47,3 seviyesinden 47,8'e yükseldi.

Euro Bölgesi bileşik PMI endeksi verileri açıklandı. Kritik verinin 47,0 seviyesine gerilemesi beklenirken; veri sürpriz yaparak 47,3'ten 47,8'e yükseldi. Böylelikle, bölgedeki ekonomik gerilemenin hafifleyebileceğine işaret etti.

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Euro Bölgesi işletmeleri, rekor seviyelerdeki enflasyonun soğumasıyla bölgenin ekonomik çöküşünün hafifleyebileceğine dair geçici işaretler görüyor.


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