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Abdülhamid Han Akdeniz’e hazırlanıyor

24.11.2022 - 10:10 | Son Güncelleme :
Abdülhamid Han Akdeniz’e hazırlanıyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmede, sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın yeniden Akdeniz’de görev yapmaya hazır olacağını belirterek, “Mavi Vatan’ın her köşesinde aramalara devam. Planların gereklerini yapıyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Türkiye etrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Abdülhamid Han sondaj gemisinin bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden Akdeniz’de görev yapmasını planladıklarını ifade etti. Bilgin, “Mavi Vatan’ın her köşesinde aramalara devam. Biz aslında adım adım, hafta hafta nerede ne yapacağımızı planlamış durumdayız ve o planın gereklerini yapıyoruz” dedi. Bilgin, 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmede, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin bakım çalışmaları için Taşucu açıklarında demirlediğini dile getirerek, “Hazırlıkları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde yeniden demir alacak. Yeni görev yerinin de Akdeniz olması planlanıyor” diye konuştu. Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili bölgede yeni bir konsept ile arama yaptıklarını anlatan Bilgin, tuz üstü aramacılığı yaptıklarını, tuz altı yapılar için tekrar daha derin hedeflere yöneleceklerini kaydetti. Bilgin, “Önce tuz üstü yapıların potansiyellerini anlamak istiyoruz” dedi. Akdeniz’de 5 milyon yıl önce oluştuğu bilinen tuz çökeliminin üzerinde ve altında yapılan aramacılık çalışmaları böyle ifade ediliyor. Tuz deniz tabanının altında bir katman olarak bulunabiliyor. Uzmanlar bazen bu tuz katmanlarının arasında da gaz olabildiğini dile getirdiler. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz’deki Çaycuma-1’de kuyu sondaj derinliğine ulaşmış vaziyette. Test çalışmaları bu hafta tamamlanacak. Sismik araştırma gemilerimizin de biri Karadeniz’de diğeri Akdeniz’de. Adeta Mavi Vatan’ın röntgenini çekiyoruz” diye konuştu. Öte yandan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nin yüzde 85’i, Sakarya Gaz Sahası’ndaki deniz operasyonlarının da yüzde 65’i tamamlandı.

SUALTI ROBOTLARLA İNDİRİLİYOR

Bilgin, Karadeniz gazı ile ilgili olarak, karadan 170 kilometre açıkta ve denizin 2 bin 200 metre altında bir enerji üssü inşa ettiklerini ifade ederek, “20’den fazla ülkeden ürün tedariki yaptık. Deniz altı ekipmanlarımızı, denizin dibine sualtı robotlarla indiriyoruz Bu süreçte ekip arkadaşlarımız adeta bir cerrah hassasiyetle çalışıyor. Verdiğimiz bir söz var. Gelecek yıl bu gazı milletimizle buluşturacağız. Kararımız net, hedefimiz yakın. İşler planlandığı gibi gidiyor. 2023’de yerli gazımızı ulusal sisteme aktaracağız” diye konuştu.

KARADA HEDEF 207 KUYU

Karadaki aramalara yönelik olarak da Cumhuriyet tarihinin en yüksek sondaj sayısına ulaşıldığını bildiren Bilgin, “Bu yıl 55’i üretim olmak üzere, 150 kuyu açtık. Gelecek yıl bu rekorumuzu yenileyeceğiz. Hedefimiz 2023’te 73’ü üretim olmak üzere 207 kuyu açmak” dedi. Karada sondajlarının meyvelerini de topladıklarını kaydeden Bilgin, “Örneğin, dünya genelinde son yılların en büyük keşiflerinden biri olan Şehit Esma Çevik sahası. Burada günlük ortalama bin 100 varil üretim yapıyoruz. Terörden arındırılmış bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


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