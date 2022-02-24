gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 24 Şubat altın yorum

Altının ons fiyatı, jeopolitik riskin yükselmesiyle 18 ayın zirvesini görürken; gram altın fiyatı da ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 918 liraya kadar yükseldi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, sıcak bölgede tansiyonun yükselmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorun görülebileceğini belirtirken; olası senaryoları Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla piyasalar hareketlendi. Altının ons fiyatı 'güvenli liman' etkisinin çalışmasıyla 1974 dolar seviyesine kadar yükselerek; 1 Eylül 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın, saat 14:31 itibarıyla yüzde 3,24 oranında yükselişle 1970 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyururken; piyasaların nabzı sıcak bölgede atıyor.

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GRAM ALTIN 900 LİRAYI AŞTI

Gram altının fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 918,70 liraya kadar yükselerek 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Gram altın, gün içerisinde en düşük 846,82 lira seviyesini görürken; aynı dakikalarda yüzde 7,30 oranında yükselişle 909,12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1507 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 848 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 867 lira seviyeden başlamıştı.

TANSİYON YÜKSELİRSE ALTINDA YENİ REKOR GEREBİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenli liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar seviyesinde hareket ediyor. Rusya’da başlayan gerginlikle birlikte yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin artması yukarı yöndeki seyri hızlandırdı. Şimdiye kadar aldığımız gelişmeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar artabilir.

Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.

Gram altında ise, hem DolarTL’nin hem de ons altının yükselmesiyle 888 TL seviyesine doğru yükseliş eğilim izlendi. DolarTL’nin 14 seviyesinin üzerine çıkması önemli bir gelişme. Hatırlayacağınız üzere bu seviyeden 4-5 kere döviz satım müdahaleleri gelmişti. Dolayısıyla 14 seviyesinin üzerinin mesken edinilmesi halinde DolarTL’de önemli bir eşik yukarı yönde kırılmış olacak. Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık’tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.

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