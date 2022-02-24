  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altında 'güvenli liman' yükselişi! Yeni zirve gelir mi?
‹ Önceki Haber "Kripto paralarda tepki zamanı" "Kripto paralarda tepki zamanı" Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Altında 'güvenli liman' yükselişi! Yeni zirve gelir mi?

24.02.2022 - 09:02 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 24 Şubat altın yorum

Altının ons fiyatı, jeopolitik riskin yükselmesiyle 18 ayın zirvesini görürken; gram altın fiyatı da ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 918 liraya kadar yükseldi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, sıcak bölgede tansiyonun yükselmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorun görülebileceğini belirtirken; olası senaryoları Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla piyasalar hareketlendi. Altının ons fiyatı 'güvenli liman' etkisinin çalışmasıyla 1974 dolar seviyesine kadar yükselerek; 1 Eylül 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın, saat 14:31 itibarıyla yüzde 3,24 oranında yükselişle 1970 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyururken; piyasaların nabzı sıcak bölgede atıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN 900 LİRAYI AŞTI

Gram altının fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 918,70 liraya kadar yükselerek 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Gram altın, gün içerisinde en düşük 846,82 lira seviyesini görürken; aynı dakikalarda yüzde 7,30 oranında yükselişle 909,12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1507 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 848 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 867 lira seviyeden başlamıştı.

TANSİYON YÜKSELİRSE ALTINDA YENİ REKOR GEREBİLİR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenli liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar seviyesinde hareket ediyor. Rusya’da başlayan gerginlikle birlikte yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin artması yukarı yöndeki seyri hızlandırdı. Şimdiye kadar aldığımız gelişmeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar artabilir.

Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.

Gram altında ise, hem DolarTL’nin hem de ons altının yükselmesiyle 888 TL seviyesine doğru yükseliş eğilim izlendi. DolarTL’nin 14 seviyesinin üzerine çıkması önemli bir gelişme. Hatırlayacağınız üzere bu seviyeden 4-5 kere döviz satım müdahaleleri gelmişti. Dolayısıyla 14 seviyesinin üzerinin mesken edinilmesi halinde DolarTL’de önemli bir eşik yukarı yönde kırılmış olacak. Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık’tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.952 Değişim: 5,46% Hacim : 34.959 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.866 25.02.2022 Yüksek 1.965
Açılış: 1.883
13,7955 Değişim: -1,62%
Düşük 13,7491 25.02.2022 Yüksek 14,1558
Açılış: 14,023
15,6304 Değişim: -1,36%
Düşük 15,4519 25.02.2022 Yüksek 15,9186
Açılış: 15,8455
838,68 Değişim: -1,94%
Düşük 833,75 25.02.2022 Yüksek 871,08
Açılış: 855,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.