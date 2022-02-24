dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları, dünyada doların yükselmesiyle 14 TL seviyesini aşarken; Euro fiyatları da aynı etkiyle değer kazanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla küresel piyasalarda dolara olan talep güçlenirken; bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerini de baskıladı. Dolar endeksi gün içerisinde 97.23 seviyesini görürken; saat 14:38 itibarıyla yüzde 1,06 oranında yükselişle 97.20 hareket ediyor.

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Dolar fiyatları küresel etkiyle 14 TL seviyesini aşarken; gün içerisinde en düşük 13.7700 TL seviyesini, en yüksek ise 14.4760 TL seviyesini görürken; kur saat şu dakikalarda 14.3872 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3270 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.1966 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.4106 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1168 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.34 seviyesinde bulunuyor.

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