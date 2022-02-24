Alüminyumda Rusya riski henüz yok | Emtia Haberleri

Rusya’nın gerilimi arttırmasıyla gözler bölgeden gelecek haberlere ve yaptırım kararlarına çevrildi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; birçok sektör için hayati önem taşıyan hammaddeleri elinde bulunduran Rusya’nın hamleleri herkes tarafından takip ediliyor. Bu noktada, alüminyum da Rusya’nın dünyaya tedarik ettiği önemli hammaddeler arasında yer alıyor.

Alüminyum sektörünün önemli fuarlarından ALUEXPO’nun tanıtım toplantısında konuya ilişkin gelişmeleri sorduğumuz Kibar Holding ve Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Çok yakın bir dönemde yaptığımız istişarelerden elde ettiğimiz kanaatimiz şu anda arzda veya tedarikte sıkıntılı bir süreç yaşanmayacağına işaret ediyor. Türkiye’nin alüminyum ihtiyacının yüzde 55’i Rusya’dan geliyor. Rusya ayrıca, Avrupa ve ABD’nin ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Farklı gerginlikler volatiliteyi getirebilir. Umuyoruz ki, arz ve tedarikte daha dengeli bir süreç yaşarız” dedi.