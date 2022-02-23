"Kripto paralarda tepki zamanı"

Kripto para birimleri dün jeopolitik gerilimin artmasıyla değer kaybına yönelirken, bugün toparlanma çabasında... Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin fiyatlarıyla ilgili olarak, "Bitcoin 40 bin dolar bölgesine kısa mesafeli tepki vereceği benzerken, kurumsal yatırımcılar 5 haftadır fiyat düştükçe almaya devam etti" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Kripto para birimleri, dün 'Ukrayna Gerilimi' sebebiyle yükselen tansiyon sonrası yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla değer kaybederken; ABD'nin Rusya'ya beklenenden hafif yaptırımlar açıklamasıyla kayıplarını kurtarmaya yöneldi.

Bitcoin fiyatları üst üste dört işlem günü değer kaybederken; bugün yönünü yukarı çevirdi. En popüler kripto para birimi bugün içerisinde en yüksek 38 bin 989 doları görürken; en düşük ise 37 bin 527 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin (BTC), saat 14:00 itibarıyla yüzde 2,27 oranında yükselişle 38 bin 835 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, dün jeopolitik risklerin yükselmesiyle 2 bin 497 dolara kadar gerilerken; haftanın üçüncü işlem gününde toparlanma çabasında ilerliyor. Ethereum fiyatları, gün içerisinde en yüksek 2 bin 723 doları; en düşük ise 2 bin 590 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 4,14 değer kazancıyla 2 bin 713 dolar seviyesinde hareket ediyor.

KRİPTO PARALARDA TEPKİ ZAMANI

Beste Naz Süllü – Huobi Global Araştırma Müdürü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri resmi şekilde tanımasıyla bir dizi yaptırım planı açıkladı. Bazı Rus bankalarına erişim kısıtı gelirken, Rusya’nın swift sisteminde kalması ve Ruslara bölgedeki enerji bağımlılığı nedeniyle sert yaptırımların gelmediğini gördük. Bu nedenle piyasalar son birkaç gündür aşırı satılmışlığın tepkisini vermeye çalışırken, Ruble dahi yüzde 1 artıya geçti.

Kripto paralarda ise durum Bitcoin 40 bin dolar bölgesine kısa mesafeli tepki vereceği benzerken, kurumsal yatırımcılar 5 haftadır fiyat düştükçe almaya devam etti. Aynı zamanda Bitcoin cüzdanlarının çoğunda 37 bin dolar fiyat seviyesinde girişler görüldü.

Teknik olarak majör desteğimiz kanal alt bandı olan 33 bin 200 dolar olurken, kademelerde de 37 bin dolar bölgesinin destek algısının geniş olduğunu hesaplardan görüyoruz. Bitcoin'de halen daha 34 bin dolar bölgesine tehlike devam ediyor. Bu nedenle tepki beklediğimiz 40 bin 600 dolar kırılamazsa yeniden mevcut desteklere geri çekilebiliriz. Riskler masada kalmaya devam ederken, bu volatil günlerde, uzun dönemli almanın yanı sıra kısa süreli işlemler daha ihtiyatlı olabilir.

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