altın fiyatları, gram altın, ons altın, 29 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 436 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1850 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek gelişmeleri ve takip edilmesi gereken teknik seviyeleri Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 438 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 434.09 lira seviyesini, en yüksek ise 439.05 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.01 itibarıyla yüzde 0.46 oranında yükselişle 436.43 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 713 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 933 liradan satılıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişeleri risk algısını yükseltirken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1854 dolar seviyesini, en düşük ise 1839 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.48 oranında düşüşle 1850 dolardan işlem gördü.

ALTINDA BU SEVİYELER YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Son dönemde vaka sayılarında görülen rekor seviyeler ve tedbirlerdeki sıkılaşmanın devam etmesi salgın kaynaklı endişeleri ön planda tutuyor. Bu taraftaki endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, hem bu mevcut endişeler hem de aşı tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar riskli varlıklarda son günlerde satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu.

Belirsizliklerdeki artış ocak ayının ilk haftasından sonra doların küresel çapta bir miktar toparlanma kaydetmesine neden oldu. Yine Avrupa’da salgın konusunda kötümser tablonun devam etmesi ve tedbirlerin ekonomik görünümü baskılaması da euronun değer kaybetmesine ve dolar endeksinin yükselmesine sebep oldu. Küresel dolar endeksinin toparlanmasına bağlı olarak ons altında ocak ayı içerisinde düşüşler yaşandı.

Son dönemde ons altının sıkışık bir seyir izlediği görülüyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Aynı zamanda ABD Başkanı Biden’ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin süreç de önemini korumaktadır. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir.

Düşük faiz ve bol likidite ortamının uzun bir süre korunması öngörülürken, artan likiditenin orta vadede doları baskıladığı ve ons altında tekrar yükselişlerin yaşandığı izlenebilir. Mevcut durumda 100 günlük üssel ortalaması (1865 dolar) ile 200 günlük üssel ortalaması (1822 dolar) arasında sıkışma alanı içerisinde fiyatlanan ons altında kırılma yönünde hareketler hız kazanabilir. Mevcut durumda teknik görünüm bir miktar zayıf seyrederken, 200 günlük üssel ortalama (1822 dolar) altında satış baskının artış kaydettiği ve 1790 - 1764 – 1745 dolar ve 1690 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Dolar endeksinde zayıflamanın yaşanması ve ons altında 100 günlük üssel ortalama (1865 dolar) üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yükselişler yeniden güç kazanabilir. Bu durumda 1890 - 1917 – 1933 dolar ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Ancak sıkışma alanı içerisinde kalındığı sürece kısa vadede temkinli hareket edilmesi ve kırılma yönünde hareketlerin hız kazanabileceğinin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar, TCMB'den gelen güçlü faiz artırımı ve normalleşme adımları Türk Lirası’nı destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. TCMB’nin güçlü duruşunu korumaya devam ettiği görülürken, dün gerçekleşen yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı duruşun kararlılıkla korunacağına ilişkin mesajlarını yineledi. Yurt içinde TCMB’ye ve ekonomiye yönetimine olan güven ortamı güç kazanırken, yurt içindeki bu olumlu havanın devamlılığı ilerleyen süreçte başta Türk Lirası olmak üzere gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Yurt içinde atılabilecek reform adımları ve dış ilişkilerdeki seyir fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Tüm bu gelişmelerin yanında salgın kaynaklı endişeler ve küresel riski iştahının seyri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili olacağından bu taraftaki gelişmeler de takip edilmelidir. Risk iştahındaki zayıflama gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir miktar baskı oluşturacağından bu durumda TL’de de sınırlı kayıplar gündeme gelebilir. Kasım ayında yaşanan sert düşüşlerin yaşandığı gram altında Türk Lirası’ndaki değer kazanımlarının genel olarak devam etmesine ve ons altındaki dalgalı seyre bağlı olarak aşağı yönlü trendin korunmaya devam ettiği görülüyor. Kasım ayı başından bu yana geri çekilmelerin yaşandığı ve zayıf bir görünümün etkili olduğu gram altında, Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar belirleyici olacaktır.

Kısa vadeli üssel ortalamaları altında seyreden gram altında TL’deki değer kazanımlarının devam etmesi durumunda son dönemde yakından izlenen 200 günlük üssel ortalama (431,58 TL) kısa vadede destek olarak önem taşımaktadır. 200 günlük ortalama altında teknik olarak satışların hız kazanabileceği gram altında 422,05 TL – 412,40 TL ve 401,22 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 22 günlük üssel ortalama (444,15 TL) üzerinde tutunmanın sağlanması kısa vadede yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Ortalama üzerinde 453,50 TL – 466,18 TL ve 477,50 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

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