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Petrol fiyatları yükseldi

29.01.2021 - 10:52
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 55,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 55,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ABD'de rastlanması, aşı tedarikinde yaşanan aksamalar, Suudi Arabistan'ın şubatta uygulamaya koyacağı ek üretim kesintisi ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün de etkisiyle denge bulmaya çalışıyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uygulayacağı günlük 1 milyon varillik ek kesintiyle şubatta üretimlerinde toplam 8 milyon 125 bin varil kesintisiye ulaşacak olması, petrol piyasalarındaki arz fazlalığına ilişkin endişeleri baskılıyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan 9,9 milyon varillik düşüş ve şubatta ülkenin petrol üretiminde de kısmi düşüş yaşanacağı öngörüleri de fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyona aştı. Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ADB'de de rastlanması, İsrail'de karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyretmesi ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede aşı tedarikine ilişkin aksamaların yaşanması petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini güçlendirerek fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 55,34 ile 55,75 dolar aralığının direnç, 54,93 ile 54,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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