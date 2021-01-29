Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 29 Ocak güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 437,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 710 lira, Cumhuriyet altını 2.906 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 437,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, Cumhuriyet altını da 2.906 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.

Bugün, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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