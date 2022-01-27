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Altına 'Fed' darbesi! İşte uzman yorumu

27.01.2022 - 12:48 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 27 Ocak altın yorum

Altının ons fiyatı, dünkü Fed açıklamalarından sonra sert gerilerken, gram altın fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), dün faiz kararı sonrası piyasalara verdiği mesajların beklenenden ‘şahin’ olması piyasaları hareketlendirdi. Altının ons fiyatı, Fed öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ederken Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası başlayan düşünü yeni günde de sürdürüyor. Piyasaların hareketlenmesinde Başkan Powell’ın “Faiz oranlarını artırıp artırmama konusunda Mart toplantısında karar verme niyetimiz var. Mart toplantısında faizi artırma niyetindeyiz” şeklindeki açıklaması etkili olurken; “Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık” değerlendirmesi de önemliydi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, dün Powell’ın açıklamalarından sonra 1830 dolardan 1815 dolara kadar gerilerken; haftanın dördüncü işlem gününde düşüşünü sürdürüyor. Ons altın bugün 1804 dolara kadar gerilerken; gün içerisinde en yüksek 1822 doları gördü. Ons altın, saat 16:15 itibarıyla ise yüzde 0.55 oranında düşüşle 1807 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 802 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 795 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 796,12 lira seviyesini, en düşük ise 789,63 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.34 oranında düşüşle 791,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 347 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATINDAKİ YAKLAŞIM İLK ETAPTA OLUMSUZ
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Kıymetli metaller daha agresif bir Fed fikrine olumlu yaklaşmamış görünüyor. Fed Başkanı Powell, faiz artırımlarının ucunu açık bıraktı ve daha agresif bir Fed beklentisine zemin verdi. Merkez bankasının enflasyonla mücadeleye yönelik daha proaktif bir yaklaşım sergilemesi, aslında mevcut ekonomik risk dengelerine göre biraz daha beklenenden şahin bir olguya işaret ediyor ki, bunun fiyat yansıması Fed vadeli fonlarının yıl içinde 5 faiz artırım olasılığını ve mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı olasılığını öne çıkardı.

Fed'in yüksek enflasyonu dizginlemek ve beklentileri istikrarlılaştırmak adına, her toplantıda faiz artışı yapabilme olasılığı bulunuyor. Ve en önemlisi, muhtemelen yılın ikinci yarısında bilanço küçülmeye başladığında çift taraflı sıkılaşma şeklinde bu politika dönüşümü gerçekleşecek. 10 yıllıklar 2 yılın en yükseğinde yüzde 1,85'te. Piyasa yeni bir algı oluşturabilir, bu nedenle altın fiyatındaki yaklaşım da ilk etapta olumsuz. Politik risklerin yol açacağı sevkiyat ve üretim kesintilerinin emtia fiyat baskısını artırması ve daha yüksek enflasyon üzerinden politika oluşturmayı zorlaştırması da olası, ki Fed enflasyon arttıkça agresif sıkılaşmaya da zorlanacaktır.


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