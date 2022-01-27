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Dolar fiyatlarında son durum

27.01.2022 - 11:28
27 Ocak dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5490 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6500 TL seviyesini görürken; kur saat 11:20 itibarıyla 13.5821 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.3280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.2337 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2401 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.87 oranında düşüşle 96.78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1201 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.90 seviyesinde bulunuyor.

 


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