  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • "Kripto paralarda tepki zamanı!"
‹ Önceki Haber Altına 'Fed' darbesi! İşte uzman yorumu Altına 'Fed' darbesi! İşte uzman yorumu Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın toplam rezervleri yükseldi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri yükseldi

"Kripto paralarda tepki zamanı!"

27.01.2022 - 13:42
"Kripto paralarda tepki zamanı!" | Bitcoin Haberleri

ABD Merkez Bankası’nın şahin mesajları sonrası kayıplar sürerken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını ve Rusya'nın kripto para ve madenciliği ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), dün faiz kararı sonrası piyasalara verdiği mesajların beklenenden ‘şahin’ olması piyasaları hareketlendirdi. Kripto para piyasalarında da geri çekilmeler görüldü. Bitcoin fiyatları, Fed öncesi 38 bin dolar sınırında hareket ederken; sonrasında düşüşe geçti.

##$HABER_1472905$##

Bitcoin yeni işlem gününde de değer kaybını sürdürürken; 35 bin 510 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin fiyatları saat 13:34 itibarıyla yüzde 1.76 oranında düşüşle 36 bin 481 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum fiyatları ise, aynı dakikalarda yüzde 3,72 oranında değer kaybıyla 2 bin 427 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED’İ GERİDE BIRAKTIK TEPKİ ZAMANI
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

2022 yılının ilk FOMC toplantısının ardından endeksler, metal fiyatları, kripto paralar geri çekildi ve Fed’in sancısı tüm piyasada hissedildi. Her ne kadar beklentilerden daha şahin (faiz artırma yanlısı) bir görünüm olarak sunulsa da 2022’nin değişen oy veren üye kadrosu zaten faiz artırma konusunda daha keskindi. Bu nedenle beklentiler dışında bir görünüm oluştuğuna katılmamakla birlikte mart ayında faizin artacağı da fiyatlamalara girmiş oldu. Piyasa fiyatlamalarında önce kararın sindirilip fiyatlaması ardından da kendi dinamiklerine dönmesi beklenir.

Bitcoin dün 39 bin dolar seviyelerine yaklaşsa da Fed’in ardından 35 bin dolar bölgesine geri çekildi. Ancak son zamanlardaki para girişleri ve borsalardan BTC çıkışları göz önünde bulundurulduğunda 35 bin dolar seviyesinden itibaren BTC tepki verebilir ve bu da altcoinleri yeniden hareketlendirebilir.

Aynı zamanda Rusya’dan da kripto para ve madenciliği yasaklamayacakları yalızca regüle edecekleri açıklaması yapılmasıyla yine baskıyı hafiflettiğini düşünebiliriz. Bitcoin’de tüm senaryolar 35 bin dolar üzerinde tutunmada geçerlidir. Fed’in atlatılması sonrası piyasada bir miktar rahatlama ve 35 bin dolar üzerinde kaldıkça buradan 40 bin dolar bölgesine tepki bekliyoruz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6500 Değişim: 0,44%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2301 Değişim: -0,38%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,79 Değişim: -0,86%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.