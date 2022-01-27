"Kripto paralarda tepki zamanı!"

ABD Merkez Bankası’nın şahin mesajları sonrası kayıplar sürerken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını ve Rusya'nın kripto para ve madenciliği ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), dün faiz kararı sonrası piyasalara verdiği mesajların beklenenden ‘şahin’ olması piyasaları hareketlendirdi. Kripto para piyasalarında da geri çekilmeler görüldü. Bitcoin fiyatları, Fed öncesi 38 bin dolar sınırında hareket ederken; sonrasında düşüşe geçti.

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Bitcoin yeni işlem gününde de değer kaybını sürdürürken; 35 bin 510 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin fiyatları saat 13:34 itibarıyla yüzde 1.76 oranında düşüşle 36 bin 481 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum fiyatları ise, aynı dakikalarda yüzde 3,72 oranında değer kaybıyla 2 bin 427 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED’İ GERİDE BIRAKTIK TEPKİ ZAMANI

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

2022 yılının ilk FOMC toplantısının ardından endeksler, metal fiyatları, kripto paralar geri çekildi ve Fed’in sancısı tüm piyasada hissedildi. Her ne kadar beklentilerden daha şahin (faiz artırma yanlısı) bir görünüm olarak sunulsa da 2022’nin değişen oy veren üye kadrosu zaten faiz artırma konusunda daha keskindi. Bu nedenle beklentiler dışında bir görünüm oluştuğuna katılmamakla birlikte mart ayında faizin artacağı da fiyatlamalara girmiş oldu. Piyasa fiyatlamalarında önce kararın sindirilip fiyatlaması ardından da kendi dinamiklerine dönmesi beklenir.

Bitcoin dün 39 bin dolar seviyelerine yaklaşsa da Fed’in ardından 35 bin dolar bölgesine geri çekildi. Ancak son zamanlardaki para girişleri ve borsalardan BTC çıkışları göz önünde bulundurulduğunda 35 bin dolar seviyesinden itibaren BTC tepki verebilir ve bu da altcoinleri yeniden hareketlendirebilir.

Aynı zamanda Rusya’dan da kripto para ve madenciliği yasaklamayacakları yalızca regüle edecekleri açıklaması yapılmasıyla yine baskıyı hafiflettiğini düşünebiliriz. Bitcoin’de tüm senaryolar 35 bin dolar üzerinde tutunmada geçerlidir. Fed’in atlatılması sonrası piyasada bir miktar rahatlama ve 35 bin dolar üzerinde kaldıkça buradan 40 bin dolar bölgesine tepki bekliyoruz.