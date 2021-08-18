gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?, altın yorum, 18 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 487 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1792 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın yatırımcısının gözü bu akşam açıklanacak olan Fed tutanaklarında olurken; Tera Yatırım Başekonomisti Erkan; altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri ve olası senaryoları Bigpara'ya değerlendirdi.

Altın yatırımcısının gözü bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de yayımlanacak olan Fed tutanaklarında olacak. Piyasalar, açıklanacak Fed tutanaklarında varlık alım programının azaltılmasının zamanlamasıyla ilgili arayışta olacak

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 483 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 lira seviyeden başladı. Gram altın fiyatı yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 486,92 lira seviyesini, en düşük ise 483,45 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.44 itibarıyla yüzde 0.67 oranında yükselişle 487,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 272 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1793 dolar seviyesini; en düşük ise 1785 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.32 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altında yatırımcı Fed'in son politika toplantısının tutanaklarının yayınlanmasından önceki dolar hareketini takip ediyor. Karışık ABD ekonomik verileri ve koronavirüs Delta varyantı riskleri çerçevesinde küresel toparlanmaya ilişkin endişeler fiyatların da karışık bir zemine oturmasına neden oluyor.

Şöyle ki; riskten korunma güdüsü ve Fed'in taperine giden süreci altını ters yönlerde hareket ettirecek unsurlar. Bu da trend oluşumu konusunda zorlayıcı bir denkleme işaret ediyor. Verilerdeki karışıklık da, ekonominin denge noktası konusunda ve bu çerçevede Fed'in tahvil alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağına dair net bir fikir ortaya koyamıyor. Güncel data setinde; tüketici güvenine ve perakende satışlarına yüksek enflasyonun tüketimi çekingenleştirme unsurunu soktuğunu görmüştük. Buna karşılık; istihdam piyasası halen güçlü iş ekleme etkisini ve fabrika üretimi de güçlü artışı işaret ediyor.

Bugün, tapering zamanlaması konusunda daha fazla ayrıntı içerebileceğini düşündüğümüz 27-28 Temmuz FOMC toplantısının tutanaklarını izliyor olacağız. Fed Başkanı Powell, dünkü akademik etkinlikte para politikasına dair ortaya bir ipucu koymazken; 26-28 Ağustos Jackson Hole toplantılarına doğru olan süreçte ciddi bir doküman olması itibariyle tutanaklardaki tandans bizim için önem arz edecektir. Temmuz toplantısından bu yana, ekonomik verilerdeki sürprizler ve Fed yetkililerinden tapering konusuna ilişkin şahin yorumlar, başlangıcın yakın olduğuna dair beklentileri körükledi. Haliyle, önümüzdeki takvimde tapering zamanlamasının başlangıç noktası, tahvil alımlarında azaltma dilimlerine dair yol haritası, faiz artırım yılı gibi referanslar çıkarmaya çalışacağız.

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