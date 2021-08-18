‹ Önceki Haber "Altın yatırımcısının gözü Fed tutanaklarında" "Altın yatırımcısının gözü Fed tutanaklarında" Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi

18.08.2021 - 11:04
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziranda geçen yıl sonuna kıyasla 486 milyon dolar artışla 174 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar gerileyerek 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

##$HABER_1471116$##

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 1,9 milyar doları artışla 9,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 387 milyon dolar azalışla 6,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 20 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 41,6 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, haziranda 2020 yıl sonuna göre 767 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 500 milyon dolar azalarak 9 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ü dolar, yüzde 34,8’i avro, yüzde 2,2’si Türk lirası ve yüzde 1,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 40,3’ü dolar, yüzde 35,2’si avro, yüzde 20,7’si Türk lirası ve yüzde 3,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,8’i finansal kuruluşlar, yüzde 59,2’si finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’si finansal kuruluşların, yüzde 16,2’si finansal olmayan kuruluşların borçlarından meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,6 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,65% Hacim : 9.358 Mio.TL Son veri saati : 14:52
Düşük 1.452 18.08.2021 Yüksek 1.467
Açılış: 1.466
8,4890 Değişim: 0,68%
Düşük 8,4027 18.08.2021 Yüksek 8,4983
Açılış: 8,4316
9,9564 Değişim: 0,80%
Düşük 9,8620 18.08.2021 Yüksek 9,9789
Açılış: 9,8772
487,08 Değişim: 0,61%
Düşük 483,45 18.08.2021 Yüksek 488,49
Açılış: 484,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.