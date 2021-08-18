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Dolar kurunda son durum

18.08.2021 - 09:51 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9,88 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.43 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.4027 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4381 TL seviyesini görürken; kur saat 09.43 itibarıyla 8.4285 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,8620 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9,8858 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.5901 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında yükselişle 92.56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1721 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik gidişata yönelik belirsizliklere işaret eden açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildiğini ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını, bu nedenle tutanakların ardından döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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