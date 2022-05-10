Altın fiyatları 1 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesi dar bantta hareket ederken; yatırımcılar nefesini tuttu, yarını bekliyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 908 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1859 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişin etkisiyle 1851 dolar seviyesine kadar gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de en düşük 1852 doları gördü. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi ABD nisan ayı enflasyonu olurken, sürpriz gelecek bir verinin altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1865 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,28 oranında yükselişle 1859 dolardan işlem görüyor.

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KRİTİK VERİYE ALTIN NE TEPKİ VEREBİLİR?

Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, ABD Merkez Bankası (Fed) sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda gelecek tepki ise, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüşün hızlanması şeklinde gerçekleşebilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da altında gerçekleşirse, bu durum altın fiyatlarını güçlendirecektir.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞLE

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken; gün içerisinde en yüksek 911,05 lira seviyesini, en düşük ise 898,84 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 11:07 itibarıyla yüzde 1,11 oranında yükselişle 908,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1512 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 216 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 902 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 905 lira seviyeden başladı.

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