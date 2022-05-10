  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın yatırımcısı nefesini tuttu, yarını bekliyor!
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Kripto paralar serbest düşüşte! 10 ayın dibi görüldü Kripto paralar serbest düşüşte! 10 ayın dibi görüldü

Altın yatırımcısı nefesini tuttu, yarını bekliyor!

10.05.2022 - 11:35
Altın fiyatları 1 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesi dar bantta hareket ederken; yatırımcılar nefesini tuttu, yarını bekliyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 908 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1859 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişin etkisiyle 1851 dolar seviyesine kadar gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de en düşük 1852 doları gördü. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi ABD nisan ayı enflasyonu olurken, sürpriz gelecek bir verinin altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1865 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,28 oranında yükselişle 1859 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

KRİTİK VERİYE ALTIN NE TEPKİ VEREBİLİR?

Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, ABD Merkez Bankası (Fed) sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda gelecek tepki ise, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüşün hızlanması şeklinde gerçekleşebilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da altında gerçekleşirse, bu durum altın fiyatlarını güçlendirecektir.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞLE

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken; gün içerisinde en yüksek 911,05 lira seviyesini, en düşük ise 898,84 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 11:07 itibarıyla yüzde 1,11 oranında yükselişle 908,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1512 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 216 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 902 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 905 lira seviyeden başladı. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.489 Değişim: 0,94% Hacim : 30.404 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 2.478 10.05.2022 Yüksek 2.495
Açılış: 2.478
15,2549 Değişim: 1,13%
Düşük 15,0772 10.05.2022 Yüksek 15,2694
Açılış: 15,085
16,1194 Değişim: 1,12%
Düşük 15,9282 10.05.2022 Yüksek 16,1765
Açılış: 15,9411
912,74 Değişim: 1,50%
Düşük 898,85 10.05.2022 Yüksek 914,72
Açılış: 899,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.