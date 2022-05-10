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Dolar kurunda son durum

10.05.2022 - 10:40
10 Mayıs dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,19 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,05 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15,15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,0770 TL seviyesini, en yüksek ise 15,2240 TL seviyesini görürken; kur saat 10:31 itibarıyla 15,1988 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,0860 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,0556 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,7439 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 103,67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0567 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,48 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,18 seviyesinde bulunuyor.

 


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