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İşsizlik rakamları açıklandı

10.05.2022 - 10:07
İşsizlik rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Mart ayında işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.


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