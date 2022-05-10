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Kripto paralar serbest düşüşte! 10 ayın dibi görüldü

10.05.2022 - 12:33
Kripto paralar serbest düşüşte! 10 ayın dibi görüldü | Bitcoin Haberleri

Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla kripto para piyasalarında sert kayıplar görülürken; Bitcoin fiyatları 10 ayın dibinden toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin şu dakikalarda yüzde 2,38 oranında yükselişle 31 bin 762 dolar seviyesinde işlem görürken; Ethereum ise 2 bin 381 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın özellikle “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” açıklamasıyla risk iştahı yükselirken, kripto para piyasalar da kısa süreli nefes almıştı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve yükselen enflasyon endişeleri ve resesyon korkusuyla ABD borsalarında yaşanan sert kayıplar kripto para piyasalarına da yansıdı. Bitcoin fiyatları yaklaşık 40 bin dolar seviyesinden bugün 30 bin doların altına sarkarken; 10 ayı en düşük seviyesini gördü. Böylelikle Bitcoin’in değer kaybı 6 günde yüzde 25’i aştı.

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BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 32 bin 651 dolar seviyesini, en düşük ise 29 bin 717 dolar seviyesini görürken, saat 12:13 itibarıyla yüzde 2,38 oranında yükselişle 31 bin 762 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri ise 607 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,01 oranında yükselişle 2 bin 381 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 2 bin 198 doları, en yüksek ise 2 bin 439 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 5,17 oranında değer kaybederek 1,46 trilyon dolara yükseldi.

 


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