Altın fiyatları 2 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer kazancında ilerlerken; yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Altının ons fiyatı, dün 1688 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini görürken; yatırımcılar bugün açıklanacak olan ağustos ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Kritik veri bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında yol haritasını belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak bulunuyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1707 doları, en düşük 1695 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,55 oranında yükselişle 1707 dolardan hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 990 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 996 lira seviyeden başladı. Gram altın haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1000,17 lira seviyesini, en düşük ise 992,30 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:07 itibarıyla yüzde 0,71 oranında yükselişle 999,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1653 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 805 liradan işlem görüyor.

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