dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 2 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,22 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,20 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,21 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,1990 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2610 TL seviyesini görürken; kur saat 12:25 itibarıyla 18,2209 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1836 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0601 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında düşüşle 109,45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9980 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,45 seviyesinde bulunuyor.

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