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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

02.09.2022 - 15:49 | Son Güncelleme :
ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında beklentileri aşarak 315 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise, yüzde 3,7 seviyesine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam verisi ağustos ayında 315 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi 298 bin artması yönündeydi. Son iki ayın tarım dışı istihdamı 107 bin aşağı yönlü revize edildi.

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İşsizlik oranı yüzde 3,5'ten 3,7'ye yükselirken; beklenti yüzde 3,5 olmasıydı. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,2 arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi oldukça kritik olurken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında yol haritasını belirleyen en önemli iki veriden biri olarak bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell, daha önceki konuşmalarında faiz artırımlarının hızı için ekonomik verilerin izleneceğini belirtirmiş; bunların enflasyon ve tarım dışı istihdam olduğunu vurgulamıştı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak. Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında şu an Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

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