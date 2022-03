Altın yorum 16 Mart: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın yatırımcısının gözü Fed'in faiz kararında ve sonrasında Başkan Powell'ın vereceği mesajlarda olurken; Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Rıdvan Baştürk, "(Fed'in faiz kararından) Daha kritik olan nokta Fed üyelerinin bu yıl ve gelecek yıllara yönelik faiz beklentileridir. Benim düşüncem, üyelerin faiz artırım beklentilerinde yukarı yönde bir revizyon olmasıdır" dedi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı dört gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken; piyasalar bugün ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz karına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlara kilitlendi. Piyasa beklentisi Fed’in 25 baz puan faiz artırımına gideceği yönünde olurken; Başkan Powell’ın şahin duruşunu sürdüreceği tahmin ediliyor. Fed faiz kararını Türkiye saati ile bu akşam 21.00’de açıklayacak; Başkan Powell’ın basın toplantısı ise, TSİ 21:30’da başlayacak.

Ons altın geçtiğimiz hafta, İngiltere ve ABD’nin Rusya'dan yapılan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili uygulayacakları ambargoyu açıklamasından sonra 2070 dolara hızla yükselerek tarihi zirvesine çok yaklaşmıştı. Ons altının tarihi zirvesi, 2075 dolar seviyesinde bulunurken; bu zirve 7 Ağustos 2020 tarihinde kırıldı. Jeopolitik gerilimlerin yükselmesi ve küresel enflasyonist riskin artması altın fiyatlarını desteklerden; Jeopolitik risklerin azalması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de fiyatları baskılıyor. Fed’in faiz artırımına başlamasıyla doların dünyada güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1924 dolar seviyesini; en düşük ise 1911 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,33 oranında düşüşle 1915 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA DEĞER KAYBINDA

Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybederken; gün içerisinde en yüksek 912,49 lira seviyesini, en düşük ise 900,18 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 11:42 itibarıyla yüzde 0.45 oranında düşüşle 901,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1475 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 61 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 903 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 907 lira seviyeden başladı.

EKONOMİK PROJEKSİYONLAR DAHA KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Fed toplantısının olmadığı şubat ayı boyunca ve mart ayının ilk günlerinde Rusya-Ukrayna gerginliği ile piyasalarda gündem yaratıldı. Bu kapsamda ons altın 2070 dolar seviyesini test etti. Fakat Fed toplantısının yaklaştığı günlerde artık Ukrayna ile ilgili haber akışlarının neredeyse kalmadığını ve pozitif beklentiler ile birlikte bu sefer ons altının 1910 dolar seviyelerine gerilediğini görmekteyiz.

Şubat ayı başında Rusya-Ukrayna gerginliği ilk çıktığında, bunun bir savaşa dönmeyeceğini (savaştan kastım NATO ve ABD’nin olaya dahil olmayacağıdır) ve bunun Fed toplantısı yokken piyasalarda dalgalanma yaratma hareketi olduğunu ifade etmiştim. Gelinen noktada haklılık payımın olduğunu düşünüyorum. Hem fiyatlamalar hem de haber akışları bunu destekliyor.

FAİZ KARARINDAN ZİYADE EKONOMİK PROJEKSİYONLARA ODAKLANILMALI

Gündemimiz bu aşamada Fed toplantısı olacak. Genel beklentiler faizlerin 25bps artırılması yönünde. Açıkçası, ben faiz kararından ziyade ekonomik projeksiyonlara odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten piyasalar uzun süredir bugünkü toplantıda bir faiz artırımı olacağını biliyor ve bunu fiyatladı. Burada 25bps yerine 50bps artırım gelmesi durumunda etkisi biraz daha fazla olacaktır. Daha kritik olan nokta Fed üyelerinin bu yıl ve gelecek yıllara yönelik faiz beklentileridir. Benim düşüncem, üyelerin faiz artırım beklentilerinde yukarı yönde bir revizyon olmasıdır. Bu durum genel resimde ABD tahvil faizlerini yukarıda tutacakken, dolar endeksi için pozitif, riskli varlıklar için negatif olacaktır. Bu bahsettiğim ana stratejidir. Kısa vadede dalgalanmalar görebiliriz. Bunun riskini almaya gerek olmadığını düşünüyorum.

POWELL’IN BİLANÇO DARALTILMASINA YÖNELİK İFADELERİ ÖNEMLİ

Bir diğer önemli nokta ise, Powell’in söylemleri olacaktır. Burada da bilanço daraltılmasına yönelik ifadeleri önemli olacak. Eğer agresif bir bilanço daraltma programı gelirse, risk iştahı zayıflayacaktır. Daha yumuşak ve sakin bir program gelmesi durumunda ise risk iştahı pozitif fiyatlanabilir.

Genelde Fed akşamları olacak hareketleri kestirmek zordur. Çünkü birçok gelişme yaşanacak ve her gelişme kendi içerisinde farklı fiyatlamalara neden olabilir. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana ifade ettiğim gibi bu yıl, dolar endeksindeki her düşüş alım, riskli varlıklardaki her yükseliş satış fırsatıdır. Tekrarlamak gerekirse, bu düşüncem ana strateji olarak değerlendirilmelidir. Kısa vadede yaşanacak oynaklığın can yakmaması için kademeli işlemler yapılmalı ve riskler düşük tutulmalıdır.

Ons altın özelinde baktığımızda geçen haftalarda yaşanan agresif yükselişlerin kırıldığını düşünüyorum. Kısa vadede yukarı yönde tepkiler olabilir fakat her yükseliş bu aşamada satış fırsatı verebilir. Teknik olarak 1960 ve 2005 dolar dirençlerini önemli görüyorum. Olası yükselişlerde bu eşiklerden fırsat bakılabilir. Aşağıda ise 1878 dolar desteği önemli destek bölgesi. Ons altında daha net ve kuvvetli bir baskı olması için 1878 dolar altında fiyatlama gerekiyor.

