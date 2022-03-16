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Bakan Nebati'den 'enflayon' mesajı

16.03.2022 - 12:32
Bakan Nebati'den 'enflayon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımızla devam ediyoruz. Enflasyonda mutlaka suretle yaz aylarından itibaren özellikle yılsonundan itibaren de düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi görmüş olacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri. Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejimi garanti altında. Yurt dışındaki yatırımcılar "Türkiye var" demeye başladı.

2022 yılına hızlı başladık. Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor. Önlemlerimizi tek tek uygulamaya koyuyoruz. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Orta akıl tuzağını da aşıyoruz. Yeni enstrümanlar koyuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz. Bundan dolayı da Ocak ve Şubat ayındaki ihracatımız artarak devam etti yıllıklandırılmışı 231 milyar doları aşmış durumda. Riskleri bertaraf edecek şekilde uygulamalar ortaya koyuyoruz. Enflasyonu da yılsonu itibarıyla belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımızla devam ediyoruz. Enflasyonda mutlaka suretle yaz aylarından itibaren özellikle yılsonundan itibaren de düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi görmüş olacağız. Gerekeni yapıyoruz, KDV ve gıdada indirim yaptık. Elektrikte indirim yaptık, ticarethanelerde indirim yaptık. Gelirken benzin fiyatlarını gördüm. Türkiye geçen yıl akaryakıttaki farkların tamamını karşıladı. Dünyanın en ucuz doğal gazını hanelere ulaştırıyoruz. Doğal gazdaki fiyatı hissettirmedik. Finansal istikrarla ilgili, gıda komitesiyle de baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz.

KKM, Türkiye'deki kurun stabil ve öngörülebilir hale gelmesini sağladı. Riskleri bertaraf edecek güce sahip. Fed'in kararlarına rağmen kur konusunda atmış olduğu adımların üstesinden gelip bugünkü seviyeye gelmiş durumda. Ar-Ge'ye önem veriyoruz. On binlerce projeye yararlanıcılara 18 milyar lira tutarında kaynağı harekete geçirdik.

İstanbul Finans Merkezi'ni bitirip taşınıyoruz. Önemli bir finans merkezi haline gelecek. Tüm kesimlerin küresel taleplerle buluşması sağlanacak. Londra, Frankfurt, Zurih gibi merkezlere yakınlığıyla bulunmasıyla önemli bir etkinlik ortaya koymuş olacaktır. Ortadoğu, Kuzey Afrika için de İstanbul bir çekim merkezidir.

Yatırım ofisimiz tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır. Bir problem mi yaşadınız, rahat olun, bize hemen ulaşırsınız. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi al aşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz.

2021 yılında 1.5 milyon konut satıldı. Dünyanın en büyük sosyal konut üreticilerinden TOKİ son 19 yıl içinde 1 milyonu aşkın konut inşa etti."

 


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