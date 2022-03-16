Kritik gün geldi çattı! Peki, beklenti ne? İşte uzman yorumu | Ekonomi Haberleri

Piyasalar için kritik olan Fed’in faiz kararını açıklayacağı gün sonunda geldi. Fed’den yıllar sonra politika faizinde artırıma gitmesi bekleniyor. Peki, Fed’in faiz artırması ne anlama geliyor, bundan sonraki adımları ne olabilir? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Piyasaların merakla beklediği ve oldukça kritik olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bugün sonuçlanacak. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonucunda faiz kararı Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacak. Toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise TSİ 21:30’da gerçekleşecek.

Piyasalar Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken, bazı ekonomistler Fed’den bu akşam 50 baz puan faiz artırımı gelebileceği yönünde görüş bildiriyor. Karar sonrası Başkan Powell’ın piyasalara vereceği mesajlar önemli olacak. Powell’ın şahin tavrını koruması beklenirken; açıklamalarında enflasyon ve bilanço küçültmeyle ilgili söylemleri öne çıkacak.

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Fed’in faiz artırım takvimini öne çekmesinde, ABD’nin 40 yılın zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş etkili oldu. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber küresel enflasyondaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Fed’ en son faiz artışını Aralık 2018’de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise politika faizini 0-0,25 aralığına çekmişti.

EKONOMİK PROJEKSİYONLAR YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Beklenen Fed toplantısı bu akşam sonuçlanacak. Piyasalar, 25 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor. En son Fed Başkanı Powell yapmış olduğu açıklamasıyla bu beklentiyi güçlendirdi. Beklentiler dahilinde bir karar piyasalarda sürpriz karşılanmayacaktır. 2018 yılından sonra ilk faiz artışı yapılacak. Asıl bundan sonrası için bugün verilecek mesajlar önemli.

Karar metnindeki tonlama, yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar bundan sonraki aylar için yol haritasının sinyalleri olacaktır. Projeksiyonlarda, büyümede aşağı yönlü ve enflasyonda yukarı yönlü bir revizyon beklentisi bulunuyor. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim, enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve buna bağlı olarak enflasyon üzerindeki baskının devam etmesi, bu beklentileri tetikliyor.

Noktasal grafiklerde, bu yılın kalanı için yapılacak faiz artış beklentileri görülecek. Normalde aralık ayında yayınlanan projeksiyonlarda, 2022 yılı için üç faiz artış öngörüsü bulunuyordu. Ancak bu öngörü artık önemini yitirmiş durumda. Enflasyondaki yükseliş ve kısa vadede düşüş ihtimalinin zayıflaması, yaşanan gerilim ve bunlara bağlı olarak ekonomide durgunluk beklentileri devreye girince dengeler değişti.

FED PİYASALARI İKİLEMDE BIRAKMAYI SEVER

Öncelikle Fed her defasında enflasyon verilerine bağlıyız ve düşüş görene kadar faiz arttırırız diyor. Bu nedenle bugünkü noktasal grafiklerde üçten daha fazla kaç artış öngörüsü olacağını görüyor olacağız. Faiz konusunda şahin bir algının yaratılması, doların güçlenmesini sağlayabilir. Emtialarda aşağı yönlü baskılara neden olabilir.

Son olarak, Fed Başkanı Powell’ın konuşması olacak. Bilanço küçültmeyle ilgili verecekleri sinyal, faiz konusu, yaşanan gerilim ve makro ekonomik göstergeler üzerinde yansımaları derken, Powell’ı özellikle soru-cevap kısmında çok yoracaklardır. Tabii, Fed piyasaları ikilemde bırakmayı sever bu sebeple ne derece açıklamalarıyla birçok soruya ışık tutacak, akşam saatlerinde görüyor olacağız. Net bir öngörü sunmak oldukça zor. Zaten Rusya-Ukrayna sebebiyle piyasalarda karışık bir görünüm var. Fed’in etkisi bile bunun önüne geçemeyebilir, tepkiler zayıf kalabilir. Bu ihtimali de unutmamak gerekiyor. Fed öncesi piyasalara baktığımda, diplomasi umudunun da etkisiyle şimdilik risk iştahı güçleniyor. Ancak bu tablo akşam saatlerinde Fed’in mesajlarıyla değişebilir.

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