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Altın fiyatlarında yön yukarı

06.12.2022 - 14:04 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 6 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatları dün 5 ayın zirvesini, gram altın fiyatları ise tarihi rekorunu kırarken; ABD verisi sonrası dalgalanmıştı. Bugün ise yeniden değer kanzacında ilerliyor.

Küresel piyasalar, dün ABD’den gelen sürpriz veri sonrası dalgalandı. Gelen olumlu veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri getireceği tepe noktayı yükseltti. Piyasa fiyatlamalarına bakılınca Fed’in önümüzdeki 3 toplantıda, faizleri yüzde 5,00-5,25 seviyesine kadar yükseltebileceği beklentisi ağırlık basıyor.

Dün veri sonrası dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselirken; altın fiyatları 5 ayın zirvesinde gerilemişti. Ons altın bugün ise, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle değer kazancında ilerliyor. 

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1776 doları, en düşük 1766 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında yükselişle 1773 dolarda hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Gram altın dünkü işlemlerde 1084 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bugün dünkü kapanış fiyatına göre değer kazancında ilerliyor. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1064,55 lirayı, en düşük 1058,07 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatındaki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:57 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1062,85 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1755 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 214 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1068 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1060 lira seviyeden başlamıştı.

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