THY'nin değeri Lufthansa'yı geçti | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Hava Yolları (THY) piyasa değeri cari kurla 9,78 milyar Euro'ya ulaşırken, Alman bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa'yı geride bıraktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, dün hisse senedi fiyatının 141 TL'ye çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı. Havayolu şirketinin 31 Aralık 2021'de 20,02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor kırarak yüzde 592,3 arttı. Cari kurla 9,78 milyar avroya ulaşan THY’nin toplam piyasa değeri, Alman bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa'nın 9,28 milyar avro olan piyasa değerini geride bıraktı.

HEDEF 10 DOLAR

ABD'nin Miami kentinde Türkiye'nin Turizme katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte THY'nin küresel büyümesiyle ilgili açıklamalarda bulunan THY İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Üçüncü çeyrekteki iyi sonuçlarımızı devam ettirip, üzerine 200-250 milyon dolar daha koyacak şekilde ilerliyoruz. Ekim ayı oldukça iyi rakamlar geldi, kasım ayı da çok güzel geçti. Yılın son ayını da bu doğrultuda geçirirsek 2022 yılını başarılı sonuçlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ağustos ayında Borsa'da işlem gören hisse fiyatlarımız 6 doları aştı. Yeni hedefimiz 10 dolar" dedi.

Etiketler