dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 6 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,54 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,63 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,6010 TL seviyesini, en yüksek 18,7010 TL seviyesini görürken; kur saat 12:19 itibarıyla 18,6395 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,6380 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,5434 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6912 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında yükselişle 105,33 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0485 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,85 seviyesinde bulunuyor.

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